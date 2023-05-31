Десять беспилотников атаковали Брянскую область, — росСМИ

По данным пропагандистов, в налете участвовал дрон самолетного типа — похожий на те, которые днем ранее атаковали Москву. Все вражеские беспилотники были перехвачены РЭБ или ликвидированы системами ПВО.

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В Брянской области РФ снова подошли неизвестные беспилотники — их насчитали около десяти. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По информации издания, беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Климовский район.

"Около 10 дронов пытались в сутки атаковать Климовский район в Брянской области, рассказали в экстренных службах. Часть беспилотников была сбита, часть перехватили средства РЭБ, последствий удалось избежать", — говорится в сообщении.

Издание Mash сообщило, что один беспилотник "безуспешно пытался попасть" на территорию Брянской области.

"Незваного гостя сбили силами ПВО. Дрон самолетного типа (очень похож на те, что вчера атаковали Москву) залетел на территорию страны 31 мая около часа ночи и направлялся в сторону города Грайворон. Но полет железки прервал точный выстрел "Панциря-С". разрушений от кружений БПЛА не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Утром 31 мая российские СМИ заявили, что ВСУ обстреляли Брянщину из танка. Атаки якобы подвергся автомобильному пункту пропуска "Погар". Обстрел, по сообщению российских СМИ, длился полчаса, а повреждения получили несколько зданий.

Также сообщалось, что кроме обстрелов из танка ВСУ якобы два часа атаковали Климовский район Брянской области, забрасывая его взрывчаткой.

Напомним, что в РФ сообщили, что беспилотник якобы атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дрон-камикадзе упал на территорию завода, после чего раздался мощный взрыв.