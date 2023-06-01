В США разбился самолет F-5: для чего их до сих пор используют Военно-морские силы (фото)

Летчик истребителя 3 поколения смог катапультироваться, его доставили в госпиталь в Майами. Самолеты F-5 используются для имитации агрессора во время учебы.

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Самолет-агрессор Военно-морских сил США F-5N Tiger II разбился утром 31 мая. Об этом сообщает The War Zone.

В штате Флорида разбился истребитель F-5 примерно в 9:20 утра. Летчик катапультировался в воду и был спасен поисково-спасательным вертолетом MH-60S Seahawk. Его отправили в Мемориальный госпиталь Джексона в Майами для проведения обследования.

В ВМС США подтвердили, что летчик принадлежал к 111-й истребительной эскадрилье Composite. Она базируется на базе Военно-Морской авиации Ки Вест. Старые самолеты F-5 используются американскими военными для имитации угроз низкого и среднего уровня при подготовке различных воздушных боев. Командование проводит расследование.

Ныне часть самолетов F-5N Tiger II проходят модернизацию у частного подрядчика Tactical Air, чтобы усовершенствовать их до уровня F-5AT. Истребитель принадлежит к 3 поколению и был разработан в 1960-х годах. Модернизация позволит запускать ракеты AIM-120, Р-60, Р-73 и Р-27. Кроме этого, самолет получит другую авионику, радар, а также ряд других особенностей, которые приблизят его возможности к самолетам 4 поколения.

Напомним, 19 мая СМИ писали, что Турция до сих пор эксплуатирует самолеты 3 поколения F-4E Terminator. Истребителям уже почти 50 лет.

23 мая американский бомбардировщик B-2 вернулся в небо после 6 месяцев простоя, связанного с аварией в конце 2022 года.