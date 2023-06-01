"Выходят в тыловые районы": основная часть "вагнеровцев" покинула Бахмут, — Пригожин

По словам "повара Путина", еще одна часть наемников временно остается в населенном пункте. Вывод указанных боевиков должен быть осуществлен до 5 июня.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, значительная часть его наемников вышла из Бахмута. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят в тыловые районы. 1.06.2023", — пишет "повар Путина".

В публикации Евгений Пригожин отметил, что полностью "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня. Минобороны РФ на момент публикации материала никак не отреагировало на соответствующее заявление.

Важно отметить, что, по последним данным, российские военные значительно снизили активность на Бахмутском направлении фронта. За последние сутки было зафиксировано всего лишь четыре боестолкновения в этом районе, рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Согласно его сообщениям, российские силы продолжают активно осуществлять ротационные мероприятия, применяя огонь артиллерии для прикрытия своих действий. За последние сутки было зафиксировано 436 обстрелов из тяжелого вооружения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответили, нанеся ответные удары: в результате 59 оккупантов были уничтожены, а 103 получили ранения.

г. Бахмут, Донецкая обл

Напомним, что в районе Бахмута украинские десантники за 15 минут выбили российских оккупантов с двух позиций.

Днем ранее, 31 мая, в Минобороны Украины сообщили, что под контролем Сил обороны остаются часть окрестностей Бахмута и въезд в город.