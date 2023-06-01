"Помогают победить": Зеленский поблагодарил Сунака за ракеты Storm Shadow (видео)

По словам президента Украины, для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры над городами необходимо создать воздушный щит.

Related video

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщается на официальном Telegram-канале главы государства.

"Во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком отметил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Это именно оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам победить", – говорится в публикации.

Также украинский лидер проинформировал британского премьер-министра о ситуации на фронте и отметил, что для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры над городами нужно создать воздушный щит.

"Рассмотрели ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что станет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа", – сообщил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Лондон и Риши Сунака за помощь нашей стране: лидерство в создании танковой и авиационной коалиции и готовность начать подготовку украинских летчиков.

Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Молдову, где у него запланирован ряд двусторонних встреч. После общения с президентом Молдовы Майей Санду он отправился в Замок Мими в селе Бульбоака на саммит Европейского политического сообщества.

Выступая на саммите он заявил, что современный террор России можно победить с помощью коалиции западных ракетных комплексов "Patriot" и коалиции истребителей. По словам украинского лидера, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Украина принимала решения ради всей Европы и ее ценностей.