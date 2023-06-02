Реакция Кремля на действия РДК и легиона "Свобода России" свидетельствует о "повышенной тревоге", — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что реакция чиновников РФ и военных блоггеров на визиты российских добровольцев в Белгородскую область свидетельствует о том, что в информационном пространстве РФ сильно волнуются о войне в Украине.

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"Вылазки" российских добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области серьезно беспокоят российские власти. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны за 1 июня.

Так, 1 июня добровольцы побывали в районе Новой Таволжанки (3,5 км от российско-украинской границы) и нанесли там удары по российским позициям, а также по городу Шебекино Белгородской области (7 км от российско-украинской границы). Власти в РФ заявили, что отразили все атаки на границе, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что их вообще не было на территории Белгородской области.

Российские милблогеры сообщали о том, что 20 российских пограничников и 20 солдат срочной службы, а также российские авиационно-артиллерийские подразделения дали отпор личному составу РДК и легиону "Свобода России", пытавшимся провести рейд у Шебекино.

По мнению аналитиков, операции российских добровольцев в Белгородской области рейдовы. и напоминают рейды, согласно доктрине армии США, когда небольшие штурмовые группы быстро проникают на вражескую территорию для получения информации, срыва вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды завершаются плановым отходом из узко определенной целевой зоны и не преследуют цель установления долгосрочного контроля над территорией.

"Ответы российских официальных лиц и милблогеров на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствуют о том, что в российском информационном пространстве продолжается повышенная тревога по поводу войны в Украине", — считают аналитики.

Некоторые российские милблогеры использовали ситуацию на Белгородщине для критики российского руководства, а другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.

Другие милблогеры утверждали, что рейды в Белгородской области являются попыткой Украины отвлечь российские силы от важных участков фронта в Украине в приграничные регионы перед потенциальными украинскими контрнаступательными операциями.

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" в Шебекино на Белгородщине попали из РСЗО "Град" по зданию МВД.

Ранее сообщалось, что РДК и легион "Свобода России" ведут бои в районе Шебекино. По словам командира РДК Дениса Никитина, его бойцы уже вышли на происки в город.