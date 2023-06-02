Танки и обученные экипажи: в США указали на главные факторы успеха контрнаступления ВСУ

По словам генерала Марка Милли, танки дадут ВСУ огневую мощь, если их использовать с артиллерией и пехотой. Около 400 украинских военных сейчас готовятся освоить танки M1A1 Abrams.

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Танки имеют важное значение для будущего контрнаступления украинской армии. Об этом сказал журналистам 2 июня во Франции глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, сообщил телеканал CNN.

Американский генерал уверен, что танки дадут ВСУ огневую мощь и преимущество на поле боя. Такое вооружение очень важно как для обороны, так и для наступления, добавил военный.

"Модернизированные современные танки, обученный экипаж, который будет умело их применять — все это станет фундаментальным компонентом для успеха Украины", – заявил Милли.

Журналисты CNN отметили, что около 400 военнослужащих ВСУ недавно начали обучаться использованию танков M1A1 Abrams. Около половины из них учатся управлять танками, а другие — обслуживать сложную западную технику.

Милли добавил, что во время контрнаступления против ВС РФ танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими войсками. Планы по атакам на российские позиции США готовили для Украины в Германии, говорится в сообщении.

Глава начальников штабов добавил, что истребители F-16 — это скорее долгосрочный план по оснащению Украины современными военными технологиями.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС, все это знают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", – заключил генерал.

Напомним, что 2 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости недопущения контрнаступления ВСУ. Венгерский чиновник озаботился якобы большими потерями ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 июня говорил о наличии в ВСУ возможностей для освобождения временно оккупированных россиянами территорий.