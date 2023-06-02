Госсекретарь США Блинкен назвал российскую армию "второй по силе", но в Украине (видео)

В рейтингах ВС РФ занимали "второе место по силе" не один год. Однако, по словам Блинкена, реальность оказалась несколько иной и сейчас лучшие результаты показывают украинские военные.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ВС РФ второй по силе армией в Украине. Об этом политик сказал во время своего выступления в Финляндии 2 июня.

"Многие верили, что у России вторая по силе армия в мире. Сейчас у РФ вторая по силе армия в Украине", — сказал политик.

Почему ВС РФ называют "второй армией мира"

В 2017 году международная компания Global Firepower опубликовала рейтинг вооруженных сил разных стран, который был составлен по материалам собственного исследования аналитиков.

Согласно выводам экспертов, по состоянию на август 2017 года сильнейшей армией мира были признаны ВС США. Первенству Америки в рейтинге поспособствовало то, что Пентагон несет самые большие расходы в мире на содержание своей армии. Кроме того, по состоянию на 2017 год США имели превосходство по количеству военной авиации и кораблей ВМС.

Второе место в рейтинге досталось ВС РФ. Российские пропагандисты и политики практически сразу "подхватили" выражение и стали использовать его при любом удобном случае.

Отметим, что, согласно аналитике Global Firepower, в 2023 году лидеры рейтинга остались неизменными: США и РФ. А вот Украина подняла свой рейтинг и поднялась на 15 место.

Напомним, 2 июня Энтони Блинкен во время своего выступления сказал, что США помогут Украине построить "армию будущего". По словам американского госсекретаря, предпосылкой к началу переговоров между Киевом и Москвой является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии.

А 13 мая стало известно, что Кулеба и Блинкен обсудили необходимость поставок Украине F-16. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.