"Украинский Десмонд Досс" получил наказание из-за того, что отказался выполнять приказ командира из-за "религиозных убеждений", запрещающих ему брать в руки оружие.

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Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор младшему сержанту Госпогранслужбы. Он получил 6 месяцев ареста за невыполнение приказа командования. Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, солдат запаса в конце февраля 2022 года был назначен на должность инспектора Государственной пограничной службы — оператора отделения технических средств охраны границы, где он проходит военную службу по настоящее время.

25 июля 2022 года он получил приказ от командира отбыть в служебную командировку, но отказался его выполнять.

Против пограничника возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 402УК Украины – неповиновение, открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенный в условиях военного положения.

В суде пограничник объяснил, что приказ не выполнил из-за своих религиозных убеждений, которые не позволяют ему брать в руки оружие. Свою вину мужчина признал в полном объеме и попросил его жестоко не наказывать.

В суде преступление назвали тяжким и приговорили "украинского Десмонда Досса" к 6 месяцам ареста.

Этот приговор он может обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что украинские пограничники благодаря дрону уничтожили на территории Белгородской области станцию РЭС ВС РФ.

Ранее украинские пограничники потролили российских визави, что их борщ напоминает российские щи и тюремную баланду, и не имеет ничего общего с украинским борщом.