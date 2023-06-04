Будущая чемпионка: маленькая гимнастка без ноги вернулась в большой спорт (видео)

Александра Паскаль в 2022 году во время ракетного обстрела получила тяжелые ранения и лишилась ноги. Однако получив современный протез и пройдя реабилитацию, маленькая украинская гимнастка вернулась в большой спорт и уже выиграла соревнование.

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Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, которой после тяжелого ранения медики ампутировали ногу, выступила на своем первом соревновании после операции. Об этом написала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук на своей странице в Фейсбуке.

По словам чиновницы, 3 июня она получила видео от мамы девочки. На видеокадрах Саша Паскаль выполняет гимнастический номер на своем первом соревновании после операции. Это стало возможным благодаря тому, что девочке установили протез. Она прошла реабилитацию в Австрии и уже в марте вернулась к тренировкам. Гимнастикой девочка занимается с 3-х лет.

"Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась! А самое главное, какая же мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги", — написала Герасимчук.

Она также посоветовала украинцам запомнить имя Александры Паскаль, так как в будущем с такими амбициями и силой воли она станет олимпийской чемпионкой.

Напомним, 2 июня СМИ сообщили подробности о девочке, погибшей от ракетного удара ВС РФ. Виктории было девять лет. Девочка занималась дзюдо и за неделю до смерти одержала победу в соревнованиях.

Также 7 мая Фокус писал о том, как живет 6-летняя Саша Паскаль, которая во время обстрела ВС РФ курортного города Затока получила тяжелое ранение. Врачам пришлось ампутировать девочке конечность. После операции Саша более двух недель провела в корме.