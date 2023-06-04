"Отец кричал": появились подробности о двухлетней девочке, погибшей во время обстрела

ВС РФ ударили ракетами по пригороду Днепра в то время, когда двухлетний ребенок и его мама находились в квартире. Женщину удалось достать из-под завалов живой и госпитализировать. А вот ее дочь погибла.

Related video

Девочку, которая погибла во время ракетного удара в пригороде Днепра, звали Лизой. Ребенка и его мать придавило строительным мусором, в который превратилась их квартира, написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Телеграм-канале в воскресенье, 4 июня.

"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами", — написал чиновник.

Лысак также рассказал подробности о том вечере, когда погибла маленькая Лиза. По его словам, девочка находилась в квартире вместе с мамой. Отец был на работе, когда ему сообщили о ракетном ударе. Мужчина прибежал домой, но вместо многоквартирного дома увидел завалы.

"Он неистово кричал. Сразу бросился помогать спасателям. Сначала из-под руин достали жену и доставили в реанимацию. Дочь нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело", — написал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 4 июня появилась новая информация о детях, которые пострадали во время ракетного удара в пригороде Днепра. По словам главы региона, трое детей и подростков находятся в больнице после операции. Одного ребенка — двухлетнюю Лизу — из-под завалов разрушенного дома достали уже неживой.

СМИ также писали о том, что маленькая гимнастка без ноги вернулась в большой спорт. Александра Паскаль в 2022 году во время ракетного обстрела получила тяжелые ранения и лишилась ноги. Однако получив современный протез и пройдя реабилитацию, маленькая украинская гимнастка вернулась в большой спорт и уже выиграла соревнование.