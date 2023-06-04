"Узнаем страшную правду": Зеленский рассказал, скольких детей ВС РФ убили в Украине

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас можно говорить только о приблизительном количестве жертв российско-украирнской войны. Ведь многие дети погибают на оккупированных Россией территориях, а также навсегда остаются под руинами домов, как в Мариуполе.

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За время полномасштабной войны с РФ оккупанты убили почти 500 украинских детей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 июня.

"Российский террор унес жизни сотен наших детей, и только за время с 24 февраля, за время полномасштабной войны — точно известно о гибели 485 детей", — сказал президент.

Зеленский уточнил, что это не окончательное количество погибших во время войны детей. Это только те маленькие украинцы, смерть которых подтверждена документально. А реальное количество убитых детей намного больше.

"Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в захоронениях на оккупированной территории — в могилах этой войны, этой агрессии… и сколько до сих пор — под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах", — добавил украинский лидер.

Кроме того Владимир Зеленский коснулся темы депортации детей из Украины в РФ. По его словом, в этом случае Украина тоже не имеет реальных цифр.

"Нам точно известно по крайней мере о 19505 депортированных украинских детей, и это лишь часть от всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор — у врага", — подчеркнул президент.

Он добавил, что по состоянию на сегодня удалось вернуть из РФ в Украину только 371 несовершеннолетнего.

Напомним, 4 июня появились подробности о двухлетней девочке, погибшей во время обстрела. ВС РФ ударили ракетами по пригороду Днепра в то время, когда двухлетний ребенок и его мама находились в квартире. Женщину удалось достать из-под завалов живой и госпитализировать. А вот ее дочь погибла.

Кроме того в этот же день появилась новая информация о детях, которые пострадали во время ракетного удара в пригороде Днепра. По словам главы региона, трое детей и подростков находятся в больнице после операции. Одного ребенка — двухлетнюю Лизу — из-под завалов разрушенного дома достали уже неживой.