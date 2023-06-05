Атаковали дронами: в ГПСУ показали успешную работу партизан на территории России (видео)

Неизвестные партизаны уничтожили станцию наблюдения "Муром-М" и антенны сотовой связи на территории Брянской области.

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В сети появились кадры успешной работы партизан на территории России. События на видео происходят в Брянской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

На опубликованном видео видно, как партизаны уничтожают станцию наблюдения "Муром-М" на территории Брянской области.

В Курске также действуют неизвестные партизаны, которые проводят операции против российской военной авиации, размещенной на местном аэродроме. Информация о точном числе поврежденных воздушных судов на данный момент находится в процессе уточнения.

Напомним, на территорию населенного пункта Сушаны, Брянской области РФ, 27 мая проникла диверсионно-разведывательная группа.

Недавно в сети обнародовали кадры неудачных авиаударов российских армейцев. Враг стремился поразить добровольцев РДК, однако атаковал пустое поле.