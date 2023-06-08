"В небе врага очень много": в батальоне К-2 рассказали о ситуации в районе Бахмута (видео)

ВС РФ в солнечную погоду запускают беспилотники для того, чтобы обнаружить украинскую артиллерию и нанести удары дронами-камикадзе.

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Батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы выполняет задачи в районе Бахмута и успешно применяет САУ М-109. Военное телевидение опубликовало на YouTube видео с позиции украинских защитников.

Бойцы рассказали, что российская авиация фактически повсюду. Самолеты и вертолеты взлетают ближе к линии фронта, но работают не точно.

"В небе врага очень много", – отметил один из военных.

Российские захватчики пытаются применить беспилотники, чтобы зафиксировать артиллерию ВСУ. Впоследствии они запускают дроны-камикадзе, надеясь ликвидировать пушки.

По плану экипаж намеревался отрабатывать по врагу на САУ М-109. В тот день тактическая ситуация резко претерпела изменения и командир временно запретил стрелять из пушки. Военнослужащий под псевдонимом "Курорт" рассказал, что американскую технику экипаж довольно быстро освоил. Он назвал не слишком сложным в управлении.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На 6 утра 8 июня, как отмечается в отчете Генерального штаба, на Бахмутском направлении российские войска вели наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки, Северного и Ивановского и Северного. Их попытки были безуспешными. Нанес враг и авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Григоровка, Ступочки, Александро-Шультино, Торецк, Белая Гора, Северное Донецкой области.

Напомним, 7 июня в Минобороны Украины заявили, что ВСУ в районе Бахмута перешли в наступление. Противник пытается взимать на этом направлении резервы, сообщила заместитель министра обороны. Причем наемники из ППК "Вагнер" отошли в тыл, а на передовой находятся солдаты российской регулярной армии.