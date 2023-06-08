Мобилизация в Украине: разрешат ли мужчинам выезд за границу после победы

После завершения военного положения будет объявлено чрезвычайное положение, но ограничения для мужчин по выезду за границу будут действовать и дальше.

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Мобилизация в Украине не позволяет мужчинам выезжать за границу, но после победы военнообязанные смогут беспрепятственно покидать пределы государства. Об этом рассказал Владислав Юрчак, юрист адвокатского объединения T&T Partners, информирует "24 канал".

По его словам, ограничения на выезд за границу мужчин регулируют нормы, привязанные к чрезвычайному и военному положению. Завершение боевых действий позволит украинцам воспользоваться своим правом на свободное передвижение.

"Сейчас сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения", – заявил он.

Юрчак добавил, что по завершении военного положения в Украине на территории государства объявят чрезвычайное положение. Несмотря на это, ограничения на выезд мужчин за границу могут продолжаться и дальше. Если ни одно из этих состояний не будет действовать, ограничения не будут применяться действующим законодательством.

Мобилизация в Украине

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, введенные в связи с военным вторжением РФ. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Ограничения в отношении мужчин выезда за границу действуют в настоящее время.

Ограничение на пересечение границы для мужчин 18 – 60 лет регулирует документ Кабмина. В постановлении Кабинета министров Украины № 57 от 27 января 1995 года указаны соответствующие нормы.

Фокус 7 июня сообщил, кого призовут, прежде всего, летом 2023 года, а кто пройдет переобучение во время общей мобилизации в Украине. Начиная с 1 июня, комиссия будет выполнять работу по новой схеме, которая позволит проходить осмотр в гражданских больницах и в учебном центре при военкомате. Все диагнозы должны быть подтверждены, и имеющие основания призывники будут получать соответствующую отсрочку от мобилизации.