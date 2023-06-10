ВС РФ атаковали спасателей в Херсоне: повреждена техника для эвакуации (фото)

В ГСЧС отметили, что российские оккупанты открыли огонь в момент, когда спасатели вывозили мирных жителей из затопленных территорий.

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В пятницу, 8 июня, Вооруженные силы российской Федерации совершили обстрел Херсона в момент эвакуации людей из территорий, затопленных из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Telegram.

"Сегодня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли вывозивших людей спасателей", — говорится в публикации.

Как сообщают в ГСЧС, оккупанты повредили технику, которую украинцы использовали для спасения тех, кто не может самостоятельно выбраться из подтопленных населенных пунктов.

Так, из-за российского обстрела, были повреждены болотоход "Богун", медицинский автомобиль Renault Trafic и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). На обнародованным ведомством фото видно, что у транспортных средств выбиты стекла и спущены колеса.

ВС РФ повредили украинскую технику для эвакуации

По данным ГСЧС, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, что 9 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские захватчики на оккупированной части Херсонской области после умышленного подрыва Каховской ГЭС не дают местным жителям спокойно эвакуироваться и обстреливают местность.

Удары россиян по людям, которые эвакуируются из Херсона, прокомментировал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, назвав атаки ВС РФ "абсолютно непоправимыми".

Мы также писали о том, что 9 июня делегация ООН посетила подконтрольные Украине населенные пункты Херсонской области, пострадавшие от наводнения. В организации отметили, что пока не могут получить доступ к затопленным населенным пунктам в оккупированной части региона.