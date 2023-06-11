Пытаются сорвать наступление ВСУ: оккупанты РФ взорвали еще одну дамбу (карта)

Как рассказал журналистам спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, действия ВС РФ привели к затоплению по обеим берегам реки. Однако на действия ВСУ это не повлияет.

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Российские оккупанты после взрыва Каховской ГЭС, видимо, поставили подрывы дамб на поток, чтобы предотвратить наступление ВСУ. Как сообщил спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии изданию "Украинская правда", ВС РФ взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области.

"На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по обеим берегам реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет. Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова подорвали гидросооружение. Но это не влияет на продвижение Сил обороны", – подчеркнул Шершень.

По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники перешли от обороны к наступлению, и уже есть первые результаты в виде освобождения Благодатного и продвижения на Урожайное. Враг оказывает жесткое сопротивление. В течение суток российские войска 22 раза атаковали украинские позиции, 456 раз обстреляли линию фронта и близлежащие населенные пункты.

Ранее Фокус писал, что, кроме Благодатного, украинские воины освободили село Нескучное в Донецкой области.