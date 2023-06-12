Плавучий барьер: Россия создает необычную защиту на секретной морской базе в Арктике

После атаки морских дронов на Севастополь, Россия решила установить оборонительные сооружения вокруг ключевой военно-морской базы на Кольском полуострове — Оленья Губа.

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Российский военно-морской флот начал строительство необычных защитных сооружений на секретной базе подводных лодок "Оленья Губа", расположенной на севере Мурманской области. Этот плавучий барьер аналогичен тому, что был создан россиянами в Крыму для защиты от морских дронов. Об этом говорится в материале издания Naval News, автором которого является наблюдатель Эйч Ай Саттон (H I Sutton).

Анализ спутниковых снимков, включая радиолокационные (SAR) снимки, показывает, что барьер был установлен в течение последних двух месяцев. Саттон обратил внимание на то, что подобное сооружение было установлено за тысячи километров от Украины на военно-морской базе, где дислоцируются подводные лодки со стратегическим вооружением.

Почему же Россия создать подобные укрепления вокруг одной из ключевых морских баз ВМФ? Дело в том, что после полномасштабного вторжения в Украину российские военные не позаботились должным образом о защите своего Черноморского флота. Однако атака украинских морских беспилотников на Севастополь в октябре 2022 года, считает Саттон, в корне изменила ситуацию.

"Теперь Севастополь защищен несколькими слоями плавучих боновых заграждений и торпедных сетей, а также ракетными системами, орудиями и глубинными бомбами. Аналогичную защиту получили и другие российские базы и порты вдоль крымского побережья", — пишет Саттон.

По его словам, в Оленьей Губе создается аналогичный защитный комплекс. Боновые заграждения установлены напротив входа на базу на расстоянии 560 метров — и это не защита от загрязнения или какой-либо другой невоенной угрозы. Несомненно Россия укрепляет свою ключевую базу в Арктике, подчеркнул наблюдатель.

Спутниковые снимки укреплений вокруг базы в Оленьей Губе. Источник: Twitter

База Оленья Губа

Оленья Губа — населенный пункт на Кольском полуострове. Он входит в состав закрытого административного образования Александровск. На территорию города не может зайти рядовой россиянин, так как со времен холодной войны он стал базой подводных лодок. В настоящее же время там базируется флот Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ — самая засекреченной и таинственной структуры в составе российского военно-морского флота.

По данным российских обозревателей, флот ГУГИ называют морским спецназом на случай ядерного конфликта, и на службу в структуру, которая напрямую подчиняется министру обороны РФ, набирают после особо тщательной проверки.

Причины создания укреплений на Кольском полуострове

Саттон пишет, что не совсем понятно, почему Россия усиливает оборону базы в Арктике, которая находится в тысячах миль от Черного моря, где украинские морские беспилотники представляют угрозу.

Расположение российских морских баз и укреплений. Источник: Naval News

"Можно предположить, что, возможно, они опасаются, что в этом районе могут действовать подводные беспилотники ВМС США. Или что Украина отправится так далеко, в экстремальные погодные условия Арктики, чтобы осуществить диверсионную миссию", — полагает наблюдатель.

Возможно речь идет о подготовке к большой войне, поэтому аналитики, вероятно, будут внимательно следить за другими базами ВМФ России. Вместе с тем, какова бы ни была причина, создание укреплений говорит о том, что российский флот все больше беспокоится о своей безопасности, подытожил Саттон.

Напомним, аналитики российского издания "Военное обозрение" предположили, что с помощью морских дронов Украина может полностью разбить Черноморский флот России. Такой сценарий возможен в силу того, что у российских военных нет надежных средств защиты, которые способны остановить атаку беспилотников.