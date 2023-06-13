Все заминировано и бьют ракетами: в Минобороны о контрнаступлении ВСУ на Донетчине и Запорожье

Российские оккупанты изо всех сил стараются удержать захваченные ими позиции, активно применяют по подразделениям Сил обороны штурмовую и армейскую авиацию и артиллерию.

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Силы обороны Украины за прошедшие сутки имеют продвижение на трех направлениях в Донецкой области и в Запорожье. Об этом в своем телеграмм-канале 13 июня сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

"Во время ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на: Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, Торецком направлении — на 200 м, Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв. .км", — сообщила она.

В Министерстве обороны отмечают, что враг изо всех сил пытается удержать захваченные позиции, постоянно бьет из артиллерии и наносит удары авиацией.

"Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

По информации Анны Маляр, сейчас продолжаются боевые действия в районе Малой Токмачки, Новоданиловки, вблизи Макаровки на Ореховском направлении, Марьинке, Ягодном на Бахмутском направлении и Веселом на Лиманском.

Напомним, что во время наступательных операций на Бердянском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км. На флангах в районе Бахмута продвижение составило от 1,5 до 3,5 км.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении бойцы Президентской бригады, отнесенные к 200-ти, выжили, отбили штурм россиян и удержали позицию.