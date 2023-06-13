ВСУ пока не ввели в бой тяжелые Challenger и БМП Marder: немецкий эксперт назвал причины

Обозреватель издания Bild Юлиан Репке полагает, что украинское командование проявляет осторожность в наступательных операциях, поэтому более масштабное наступление еще впереди.

Related video

В ходе наступательных операций украинская армия использует танки Leopard и американские БМП Bradley. В то же время ВСУ не спешат бросать в бой британские тяжелые танки Challenger и БМП Marder, что может свидетельствовать о том, что более масштабное украинское наступление еще впереди. Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

В публикации говорится об успешных действиях бойцов ВСУ, которые смогли продвинуться на несколько километров, освободив при этом ряд населенных пунктов на оккупированной территории. К сожалению в ходе операций не обошлось без потерь, отмечает Репке. По его словам, на опубликованных в сети кадрах видны несколько подбитых немецких танков Leopard и американских бронетранспортеров Bradley.

"В отличие от этого, до сих пор не появилось никаких кадров, показывающих британские тяжелые танки Challenger-2 в нынешнем продвижении, равно как и немецкие боевые машины пехоты Marder. Это означает: несколько украинских бригад, вероятно, еще не развернуты, включая, по-видимому, те, которые оснащены польскими танками PT-91", — отмечает обозреватель.

В связи с этим Репке высказал мнение, что одна из причин того, что не вся западная техника засветилась на поле боя заключается в осторожности украинского командования. Вероятно, украинская армия проверяет, где дальнейшее, более масштабное продвижение будет иметь наибольший смысл.

Автор публикации обратил внимание на давление со стороны ВСУ на логистику противника. Украинские войска наносят удары по путям снабжения российской армии, а также по складам вооружения и топлива.

"План такой: как только российские оккупанты перестанут обеспечивать достаточное снабжение на участке фронта, украинские наступательные бригады перейдут в наступление — танки и механизированная пехота смогут быстро продвинуться дальше в оккупированные Россией районы", — подытожил Репке.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю бойцам Сил обороны удалось освободить 100 кв. км территории на юге и востоке Украины. По словам спикера Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева, на Бердянском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км, а на флангах в районе Бахмута продвижение ВСУ составили от 1,5 до 3,5 км.