Демонстративно повернулся спиной: обозреватель BILD показал, как Путин унизил Шойгу (видео)

Обозреватель медиа обратил внимание на то, что на фоне неудач ВС РФ в Украине в дружбе Владимира Путина с Сергеем Шойгу произошел разлад. Это может быть связано с желанием президента РФ обвинить в проигрыше войны с Украиной главу Минобороны и таким образом отвести от себя народный гнев.

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Президент России Владимир Путин унизил министра обороны Сергея Шойгу на мероприятии в военном госпитале, куда российский лидер и глава профильного министерства приехали во вторник, 13 июня. Об этом написал обозреватель BILD Марк Оливер Рюле.

Президент России и глава Минобороны приехали в Центральный военный госпиталь им. Вишневского в Подмосковье. Там Путин вручил государственные награды военным, которые воевали в Украине и получили ранения. Посещение президентом военного госпиталя снимали на камеру, а видео опубликовали на сайте главы РФ.

Оливер Рюле в свою очередь обратил внимание на то, как общались и взаимодействовали между собой Путин и Шойгу.

"Путин демонстративно повернулся спиной к Шойгу, который остался беспомощно стоять. Это курьезная сцена заставила Шойгу выглядеть неловко! Путин унижает своего министра обороны", — написал журналист.

Обозреватель медиа напомнил также о том, что ранее Владимир Путин и Сергей Шойгу были в дружеских отношениях. Они проводили много времени вместе и даже сообща ездили на отдых. Однако в последнее время президент РФ крайне недоволен поражениями ВС РФ в Украине. Поэтому он критикует Шойгу за военные неудачи российской армии.

"По мнению экспертов, Путин хотел бы, чтобы гнев населения и особенно солдат был направлен на Шойгу, а не на него самого", — отметил журналист.

Напомним, 13 июня Фокус писал о том, чем закончится противостояние Шойгу и ЧВК "Вагнер". До 1 июля 2023 года все российские добровольческие военные формирования должны подписать контракт с Министерством обороны РФ. Таким образом там пытаются перейти на единое управление и командование войсками.

А днем раньше, 12 июня, стало известно о том, что Сергей Шойгу стремится вернуть себе положительный имидж. По информации Минобороны Британии, министр обороны РФ активизировался в публичном пространстве на прошлой неделе — как раз в тот период, когда Украина начала усиливать свои наступательные операции.