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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ ударили из HIMARS по россиянам, которые на плацу 2 часа ждали речи генерала, — военкор

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Российский генерал Сухраб Ахмедов, который помог ВСУ

Солдат собрали, чтобы они заслушали "мотивирующую" речь российского генерала Сухраба Ахмедова по случаю Дня России, но вместо того они успели заслушать прилеты от "хаймерсов".

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Украинские защитники ликвидировали в Кременной российских захватчиков, который собрали на плацу по случаю приезда российского генерала Сухраба Ахмедова. Воины простояли там 2 часа, а генерал так и не приехал. К ним прилетел украинский "привет" от HIMARS. О такой неудаче россиян написал российский военкор Кирилл Федоров.

"Вчера Путин рассказывал, какие неэффективные паркетные генералы, а сегодня уже сообщают, что в районе Кременной был нанесен удар по подразделениям одной из дивизий, ожидавших речи от командира дивизии. Говорят, что ждали два часа на одном месте. Как несложно догадаться, дождались только химарсов и артиллерии", — написал он.

По словам пропагандиста, ответственность за это лежит, в частности, на командующем 20-й армии генерале Ахмедове, который "успел прославиться с Мурадовым под Угледаром". Кроме личного состава, была уничтожена и колонна техники.

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Напомним, что кадыровцев экстренно выводят из района Марьинки Донецкой области. Они будут искать пропавшую "правую руку" Кадырова Адама Делимханова.

Бойцы ВСУ на Бахмутском направлении в десять 12 часов отражали вражеский штурм. Украинские бойцы создали видимость для оккупантов, которых на позиции много — они наносили удары по врагу с разных точек.