Пообещали не поставлять военные товары в РФ: ЕС убрал 5 китайских фирм из санкционного списка

В случае, если компании продолжат поставки запрещенных товаров Москве, их вернут в соответствующий перечень.

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Евросоюз (ЕС) вычеркнул пять китайских компаний из готовящегося санкционного списка после того, как в КНР пообещали прекратить поставки товаров военного назначения в Россию. Об этом сообщает российское издание Газета.ru со ссылкой гонконгскую South China Morning Post.

Отмечается, что источники SCMP в дипломатических и высокопоставленных кругах рассказали, что в проекте санкционного списка Европейского союза еще остаются три компании из Китая. Первоначально планировалось, что их будет восемь.

"Пять китайских фирм были предварительно исключены из списка после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров европейского производства, которые поступают российской армии", — пишет SCMP.

Издание также отмечает, что три оставшихся компании оказались российскими, работающими в Китае, поэтому против них собираются ввести ограничения. При этом в SCMP подчеркнули, что если китайские предприятия продолжат поставки запрещенных европейских товаров РФ, то их вернут в соответствующий перечень.

Два европейских дипломата заявили журналистам, что это соглашение можно считать проверкой того, будет ли Пекин действовать добросовестно.

Напомним, 14 июня спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Белый дом не зафиксировал поставок вооружения из Китая в Российскую Федерацию.

12 июня СМИ писали, что Пекин помогает Ирану изготавливать и поставлять Кремлю БПЛА. Так, эксперты изучили иранский дрон Shahed-136, захваченный на территории Украины в апреле, и обнаружили в нем преобразователь напряжения, изготовленный в Китае в середине января 2023 года.