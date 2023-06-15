Израиль выразил протест РФ за военные связи с Ираном

Биньямин Нетаньяху заявил о "молчаливом" диалоге с Москвой. В Кремле недовольны израильской помощью Киеву, а в Тель-Авиве не знают, какой валютой РФ платит иранцам за ударные дроны.

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Израиль выразил протест России за усиление военного сотрудничества с Ираном. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое опубликовало издание Bhol.

Тель-Авив адресовал ноту протеста российскому правительству из-за укрепления военного сотрудничества Москвы и Тегерана во время большой войны в Украине.

"Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что Москва поставит Тегерану передовые системы вооружения", — отметило издание.

По словам израильского премьера, с властями РФ ведут "молчаливый" диалог, во время которого ситуацию обсуждают честно и открыто.

Все стороны имеют претензии друг к другу — Россия обеспокоена израильской помощью Украине, а Израиль — увеличением сотрудничества РФ с Ираном.

"Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за военную помощь", — указал Нетаньяху.

Израиль будет оказывать Украине только гуманитарную помощь и политическую поддержку, но воздержится от поставок оружия, повторил он позицию страны.

Израиль опасается, что если передаст ВСУ системы противоракетной обороны "Железный купол", то секретные технологии могут попасть в руки россиян. А Россия передаст их Ирану, что представляет большую опасность.

Напомним, что 15 июня СМИ узнали о закупках списанных израильских танков "Меркава Mk.2" и "Меркава Mk.3" в двух странах Европы.

Фокус уже писал, что израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems разрабатывает комплекс ПРО, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты.