"Чтобы дети не видели войны": комбриг рассказал о героических подвигах морпехов (видео)

Танкисты бригады не боялись подъезжать на расстояние 50-70 метров до вражеских позиций и в упор расстреливать их.

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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Виктор Сикоза рассказал, где и как отличились его бойцы во время защиты Украины от полномасштабного вторжения россиян. Об этом информирует youtube канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Бойцы подразделения принимали участие в боях за освобождение Правобережья Херсона. Для бригады оказались трагическими мариупольские события. Во время обороны портового города вместе с воинами "Азова" и подразделениями Нацгвардии отражались атаки. Ценой сверхусилий сдерживали наступления волн тяжелой бронетехники русских захватчиков.

"Батальонно-тактические группы знали, что делать и как правильно бить и уничтожать врага", – объяснил он.

Большинство бойцов бригады – люди мотивированные. Преимущественно это украинцы из южных областей нашего государства, стремящиеся изгнать русских захватчиков из своей земли.

"Морские пехотинцы – это воины трех стихий", – рассказал Сикоза.

Виктор Сикоза отметил, что в Донецкой области были самые тяжелые бои, ведь враг не считался с потерями и пытался проломить украинскую оборону. На Авдеевском направлении украинские защитники стремились останавливать наступление войск противника заранее. Это позволяло не нести значительные потери.

"Танкисты бригады не боялись подъезжать на расстояние 50-70 метров до вражеских позиций и в упор расстреливать их, чтобы позволить пехоте впоследствии закрепиться", — добавил комбриг.

Напомним, 14 июня комбат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказал о боях на лиманах Херсонщины. Группа украинских бойцов в тылу противника прошла на лодке 24 километра в четыре часа. По маякам защитники вошли на берег и забрали раненых.