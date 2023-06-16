Ротация россиян под Бахмутом: пограничники устроили новеньким адское "добро пожаловать"

Аэроотведка пограничников с воздуха выследила, что оккупанты должны провести ротацию, а артиллеристы помешали этому процессу.

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На Бахмутском направлении российские оккупанты проводят ротацию своих подразделений. На одном из участков фронта украинские пограничники устроили прибывшим на замену российским подразделениям адское "добро просим". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Бахмутская ротация. Пограничники встречают "новеньких". Аэроразведка ГНСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!", — говорится в сообщении.

На видео, обнародованном в ГПСУ, видна результативность работы украинских пограничников. Благодаря их "гостеприимству" российских оккупантов уже никогда не заменят на их позициях восемь вояк, временно не заменят — шестеро.

Напомним, что украинские пограничники обнаружили и уничтожили дроном станцию радиоэлектронной борьбы, которую россияне спрятали на территории Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Украине судили пограничника, отказавшегося брать в руки оружие. Мужчина заявил, что воевать ему не разрешают религиозные убеждения.