Бойцы 37-й бригады ВСУ назвали французский AMX-10RC "снайперской винтовкой", — СМИ

Французский пушечный броневик имеет комфортное и точное орудие F2, которое способно вести прицельный огонь на большой дистанции. Кроме того AMX-10RC оснащен системой управления огнем, позволяющей наносить удары по движущимся объектам в любом положении башни.

Related video

В ходе наступательных действий в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области бойцы 37-й бригадой морской пехоты ВМС Украины применили пушечные броневики AMX-10RC. По итогам боев, украинские защитники назвали французские машины, которые сыграли в успешном продвижении решающую роль, — "снайперская винтовка", сообщают обозреватели портала Army Recognition.

В публикации говорится, что 37-я бригада возглавила первоначальный штурм укрепленного города, прорвав российскую оборону и проложив путь на юг вдоль реки Мокрые Ялы другим украинским подразделениям.

"Украинские солдаты сравнивают французский AMX-10RC/RCR со "снайперской винтовкой" против российских танков, отмечая его скоростные возможности на поле боя и точность огня из 105-мм основного орудия", — пишут обозреватели.

И хотя машина не предназначена для прорыва вражеских укреплений, украинские бойцы, похоже, умело используют его сильные стороны — высокую мобильность и комфортное точное орудие.

В то же время обозреватели отметили, что еще предстоит выяснить как развертывание этих машин определит ход боевых действий в этой войне, но эффективное использование возможностей AMX-10RC уже было продемонстрировано бойцами Сил обороны.

Вооружение AMX-10RC

Вероятно бойцы ВСУ сравнили легкий французский пушечный броневик со снайперской винтовкой из-за основного 105-мм орудия F2. Это универсальная пушка, способная вести огонь различными боеприпасами. При этом дальность стрельбы F2 зависит от типа используемых снарядов.

При стрельбе стандартными фугасными снарядами или фугасными противотанковыми снарядами HEAT (High Explosive Anti-Tank) пушка обычно имеет максимальную дальность стрельбы до 2 500 метров. Однако при стрельбе снарядами APFSDS (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot), специально разработанными для пробития бронированных целей, эффективная дальность стрельбы орудия может достигать примерно 3 000 метров.

Также AMX-10RCR имеет модернизированную систему управления огнем (СУО) М401 СОТАС с лазерным дальномером APX M550, который может работать на дальности до 10000 метров, с точностью до 5 метров. СУО позволяет более точно наводить орудие на цель и вести огонь по движущимся объектам в любом положении башни, повышая общую эффективность машины в боевых условиях.

Такая впечатляющая дальность в сочетании с модернизированной системой управления огнем позволяет AMX-10RCR наносить точные удары на больших расстояниях, обеспечивая значительное тактическое преимущество на поле боя, подытожили обозреватели.

Напомним, по данным Института изучения войны от 15 июня, украинские войска продвигаются на Запорожском направлении к югу от Орехова. Также украинские официальные лица сообщали о боях в районе Макаровки Донецкой области, что в 6 км к югу от Великой Новоселки.