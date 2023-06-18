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Военный Фокус Российско-украинская война

Превзошел рекорд легендарного Кожедуба: пилот ВСУ празднует свое 29-летие (фото)

Ростислав Лазаренко, Лазаренко, пилот, летчик, летчик-рекордсмен
Фото: Telegram | Ростислав Лазаренко, пилот штурмовика Су-25

Ростислав Лазаренко установил рекорд среди летчиков Воздушных сил ВСУ по количеству боевых вылетов, которое составляет впечатляющие 336 раз.

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Украинский военный летчик-рекордсмен, пилот штурмовика Су-25 Ростислав Лазаренко отмечает свой 29-й день рождения. Об этом в воскресенье, 18 июня, пишет Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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Чтобы сделать этот день особенным, его боевые товарищи решили отправить ему поздравления, написав их на боеприпасах.

Чем известен Ростислав Лазаренко

Ростислав Павлович Лазаренко является обладателем рекорда среди пилотов Воздушных сил ВСУ по количеству боевых вылетов — их число составляет впечатляющие 336. Кроме того, он удостоен звания Кавалера Креста боевых заслуг (2022), полного рыцаря ордена Богдана Хмельницкого (2022) и ордена "За мужество" III степени (2023).

Для сравнения, легендарный советский летчик-ас времен Второй мировой войны украинского происхождения Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов.

Напомним, 14 мая сообщалось, что один из пилотов Воздушных сил ВСУ в настоящее время совершил более 300 боевых вылетов, что составляет наибольшее количество среди украинских пилотов. Тогда имя военного не раскрывалось, но теперь стало ясно, что речь шла о Ростиславе Лазаренко.