Идет партия из Ирана: в ВСУ предупредили об усилении атак дронами-камикадзе Shahed (видео)

В последнее время ВС РФ применяют иранские беспилотники группами от четырех до семи единиц. "Шахеды" прилетают на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Российская армия в последнее время стала компактнее применять иранские беспилотники Shahed для атак по территории Украины. Об этом сказала 19 июня в эфире единого телемарафона глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На данном этапе можем констатировать, что их стало меньше. Использование их компактными группами по четыре, пять, семь единиц связано с обновлением поставок", — объяснила военная.

Гуменюк подчеркнула, что вражеская армия может усилить атаки беспилотниками в ближайшие дни, когда получит очередную партию от Ирана.

Россияне ждут обновления поставок иранских беспилотников Shahed, заявила Наталья Гуменюк

"Снова, буквально через несколько дней, будет усилена эта атака", — добавила Гуменюк.

По ее данным, "Шахеды" прилетают на юг Украины с восточного побережья Азовского моря. Радикальных изменений в базах не наблюдаются.

У российских оккупантов есть договоренности, а также планы поставок и применения дронов Shahed, резюмировала она.

Напомним, что 17 июня украинские военные уничтожили дроны "Орлан-10" и ударный "Ланцет" в небе над Херсонской областью.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 2 июня говорил, что запчасти к иранским аппаратам Shahed производят дружественные Украине страны.