Отдали все Украине: Германия осталась без боеприпасов, а потому срочно хочет закупить новые партии, — СМИ

По словам журналистов, НАТО требует от Германии, чтобы у нее на складах к 2031 году было 230 тысяч боеприпасов. Берлину нужно закупить по 30 000 снарядов в год, чтобы добиться таких показателей.

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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус настаивает на том, что страна должна начать закупать боеприпасы в оптовых масштабах. Так, Берлин отправил Украине почти все свои запасы, о чем пишет издание Spiegel.

Сообщается, что Минобороны планирует представить бюджетному комитету Бундестага 9 контрактов на закупку боеприпасов общей суммой в 25 млн евро. Писториус хочет ускорить закупку боеприпасов с помощью этих контрактов. В секретном списке проектов военного ведомства в качестве причины прямо упоминается "изъятие" боеприпасов, переданных Украине. Но "увеличение запасов" Бундесвера также явно указано в качестве цели.

Издание пишет, что первый проект касается прежде всего увеличения закупок 155-миллиметровых боеприпасов для гаубиц Бундесвера. Министерство обороны планирует продлить существующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall до 2026 года и закупить еще 16 000 снарядов на добрых 118 миллионов евро.

На данный момент, как сообщают журналисты, на немецкий складах осталось всего 20 000 фугасных 155-миллиметровых боеприпасов. Из-за теперешних требований НАТО Бундесвер должен увеличить запасы до 230 тысяч снарядов. Однако в Минобороны отказались предоставить точные данные о запасах боеприпасов Бундесвера.

В материале сказано, что в основе планов увеличить запасы боеприпасов лежат спецификации НАТО. Они предусматривают, что к 2031 году Бундесвер должен иметь в наличии достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы быть в состоянии выдержать интенсивные боевые действия в течение 30 дней.

Известные цифры, как сообщается, позволяют оценить, насколько трудно Германии будет выполнять требования НАТО. К 2031 году закупщики артиллерийских боеприпасов должны будут пополнить запасы примерно на 210 000 новых снарядов. Для этого потребуется закупать около 30 000 боеприпасов в год.

Напомним, что Германия 14 июня впервые в истории утвердила стратегию нацбезопасности. Согласно стратегии, страна за несколько лет должна достичь расходов на оборону от ВВП 2%, усилить борьбу со шпионажем, диверсиями и киберзащиту.

Также 16 июня сообщалось, что Германия передала Украине новую партию военной помощи. Киев получил от Берлина несколько дополнительных единиц техники, а также сотни тысяч наборов для оказания первой помощи.