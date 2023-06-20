В Ивано-Франковске ТЦК запретила госпитализацию призывников без оповещения (видео)

Чтобы лечь в больницу на плановое обследование или операцию, мужчины от 18 и до 59 лет должны предоставить документ от ТЦК. А о внеплановой госпитализации мужчин призывного возраста медучреждения должны каждый день докладывать в военкомат.

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В Ивано-Франковской области мужчинам призывного возраста прекратят оказывать медицинскую помощь до того момента, пока они не принесут разрешение из территориального центра комплектации. Об этом заявил начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко в эфире местного телеканала в понедельник, 19 июня.

По его словам, в медицинских учреждениях региона временно прекращают плановые госпитализации военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования.

"Учитывая ситуацию военного положения, безотлагательно подготовить и донести к местам здравоохранения Ивано-Франковской области свое решение касательно временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов", — сказал Глушко.

Это связано с тем, что совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о воинском учете всех мужчин, возрастом от 18 до 59 лет.

При этом медучреждения обяжут сообщать территориальные центры комплектации о внеплановой госпитализации военнообязанных. Информацию о таких госпитализациях медики должны передавать в ТЦК каждый день до 11:00.

Предыдущий скандал с ТЦК в Ивано-Франковской области: с какими трудностями столкнулись призывники

Ранее Фокус писал о том, что в Ивано-Франковске выдали одну "повестку" на всех. Приказ начальника Ивано-Франковского ТЦК и СП, согласно которому все военнообязанные на территории громады должны самостоятельно явиться в военкомат, не дожидаясь вручения повестки, вызвал волну критики в обществе. Адвокат в сфере военного законодательства рассказал, почему такие приказы вообще появляются в Украине.

По словам адвоката в сфере военного законодательства Олега Леонтьева, не существует закона, разрешающего начальнику ТЦК выдавать такие приказы или даже объявления, так как это превышает его полномочия.

По мнению адвоката, такие действия ТЦК связаны с тем, что для выдачи повесток лично в руки должен существовать реестр военнообязанных. При этом заполнение реестра многим ТЦК невыгодно, ведь в таком случае могут вскрыться разного рода махинации, уточняет он.

Напомним, 20 июня, СМИ писали о том, что ограниченно годных могут призвать в ряды ВСУ. Во время полномасштабной войны на медкомиссию обязаны явиться те, кто прошел ее планово до мобилизации. Даже с 3-й группой инвалидности отсрочку от призыва можно получить после выводов военных врачей.

Также медиа писали о том, что сотрудники ТЦК в Ровно вручили повестку 8-летнему ребенку. Абсурд ситуации заключается в тому, что отец мальчика и так служит в ВСУ с марта прошлого года.