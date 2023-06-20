Хочет повлиять на Россию: Франция изменила мнение о вступлении Украины в НАТО, – СМИ

Французские власти решили поддержать членство Украины в НАТО по примеру Польши и стран Балтии для усиления давления на Россию, пишут местные СМИ.

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Франция изменила свою позицию и теперь поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе. В Париже считают, что это может повлиять на Россию и одновременно убедить Киев в переговорах с РФ "когда для этого придет время". Об этом пишет французское издание Le Monde.

На недавнем заседании Совета обороны в Елисейском дворе во Франции 12 июня рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО "как самостоятельная гарантия безопасности".

"Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию", — объясняет издание логику французских чиновников.

Кроме того, Париж считает, что намек на перспективу членства Украины в НАТО может одновременно убедить украинского президента Владимира Зеленского к проведению переговоров с Россией, когда он решит, что пришло время.

Изменение позиции Франции, которую Le Monde называет "увертюрой", означает, что Франция приблизилась к позиции, которую отстаивают прежде всего Польша и страны Балтии, сторонники вступления Украины в НАТО.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем в Германии", – подтверждает иностранный дипломат на условиях анонимности в разговоре с Le Monde

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украине уже развернута система SAMP-T, о передаче которой он заявлял в начале февраля 2023 года. Благодаря этой системе Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.

Ранее сообщалось, что президент Франции отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности над Россией. По его словам, Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.