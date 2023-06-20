Под оккупацией россиян находятся более 200 потенциально опасных для Украины объектов, — Данилов

По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине идут решающие месяцы, которые расставляют точки в некоторых процессах.

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Более 200 объектов, которые могут нанести потенциальный ущерб Украине, находятся под российской оккупацией. Об этом в эфире телемарафона 20 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день 202 объекта являются ключевыми там, где они могут нанести нам вред. Нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей страны от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц. -Две-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов. Я уверен, что процесс фрагментации России начался и будет переходить в практическую плоскость", — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что то, что оккупанты перебросили дополнительные подразделения на Запорожское направление, а также на Донетчину и Луганщину, им не поможет.

"Все те задачи, которые поставлены перед Силами обороны Украины, будут выполнены. Мы освободим нашу землю", — сказал Данилов.

Напомним, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, показатели уничтожения вражеской техники достигли максимума с начала войны, а Силы обороны Украины успешно проводят наступательные операции, отражают наступление врага и контратакуют.

Также Алексей Данилов ранее отметил, что украинцам не стоит ждать от военных молниеносных результатов по деоккупации захваченных россиянами территорий. Контрнаступление ВСУ на юго-восточном направлении происходит точно по плану.