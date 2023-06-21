РФ получает технологии для создания оружия от 59 компаний США: СМИ назвали причину (инфографика)

По словам журналистов, масштабы поставок западных товаров двойного назначения в Россию значительно больше, чем признают официальные лица США и Европы.

Related video

Российская Федерация использует лазейки в экспортном контроле, чтобы покупать большое количество технологий, изготовленных в западных странах. Более 60% импортируемых компонентов для российского оружия производятся компаниями США, пишет Newsweek 21 июня.

Сообщается, что большая часть товаров попадает на территорию РФ через Китай. В публикации также говорится, что масштабы поставок технологий в РФ значительно больше, чем признают западные официальные лица.

По данным издания, с марта по декабрь прошлого года Москва закупила запчасти для военной техники на 20,3 миллиарда долларов, что всего лишь на 15% меньше, чем в этот же период 2021 года.

За это время РФ импортировала технологии, произведенные 155 компаниями со штаб-квартирами в США или Европе, а также в Азии и на Ближнем Востоке. При этом 66% товаров произведены американскими компаниями.

"Из этих данных мы видим, что российские вооруженные силы по-прежнему в основном полагаются на западные компоненты в своих системах вооружений", — отмечает директор программы международных отношений Киевской школы экономики Элина Рыбакова.

В статье также говорится, что с марта по декабрь прошлого года РФ получила 72% всех необходимых импортных компонентов от Китая. Речь идет в основном об американских товарах двойного назначения. Из 155 компаний, запчасти которых были обнаружены в военной технике РФ, 59 базировались в США.

Импорт полупроводников из Китая

"Структуры корпоративной собственности очень скрыты, особенно в таких странах, как Россия и Китай. Особенно сложно провести комплексную проверку в Китае. Вы увидите, как появляется компания, совершает одну или две транзакции и закрывается на следующий день", — сказал журналистам бывший представитель Министерства торговли США.

Напомним, что 2 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что запчасти иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed, которыми РФ атакует территорию Украины, производятся в дружественных Киеву странах.

Ранее, 9 мая, мы также писали о том, что в апреле 2023 года Китай получил рекордную выручку от экспорта своей продукции в Российскую Федерацию. Торговля между Китаем и РФ стала более интенсивной после начала полномасштабной войны в Украине.