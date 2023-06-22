Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать РФ с нашей территории, — Кулеба (видео)

Западные партнеры настроены на победу Украины, и никто не давит на Киев, чтобы усадить его за стол переговоров с Кремлем, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Для Украины война с Россией является экзистенциальной, а западные партнеры понимают, что она продолжается не для того, чтобы заключить очередные Минские соглашения и ждать ее очередной вспышки. Поэтому Украина будет иметь столько контрнаступлений, сколько потребуется, чтобы изгнать россиян со своей территории. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украину никто не подгоняет в освобождении своих территорий и ведении войны.

"Надежда есть, но не надо мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать Россию с нашей территории. Поэтому что-то приходит прямо сейчас — те же самые Bradley, от США. Что-то находится в процессе. Abrams — как танк — это гораздо более сложная конструкция, чем Leopard, при всем к нему уважении. Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что для возможных следующих кампаний так же понадобятся танки, БТР и другая техника. Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину — слава Богу, всех поблагодарим. Но война — это такая штука, где должен думать на два-три шага вперед", — сказал Кулеба.

По его словам, западные партнеры Украины настроены на победу Украины и никто не давит на Киев, чтобы усадить его за стол переговоров с РФ.

"Для кого-то эта война — математика, то есть сколько я потрачу денег, снарядов со складов, или танков отправлю. А для нас эта война — экзистенциальная. Или они, или мы. И чем дольше война продолжается, тем больше наши ближайшие партнеры понимают нас — это война не о том, чтобы где-то провести какую-то очередную линию, как сделали с Минскими соглашениями, и потом бесконечно сидеть и вести переговоры, пока война снова не вспыхнет. Это война, в которой побеждает Россия и Украина прекращает существование, или побеждает Украина и Россия погружается в решение своих внутренних проблем, отказываясь от агрессии. Мы убеждены и у нас есть друзья, которые тоже в этом убеждены, что победит Украина", — сказал министр МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что есть решение СНБО относительно переговоров с Путиным, которые возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.

"Эта позиция, кстати, многих удивляет жесткостью. Но западные партнеры с пониманием к ней относятся, а незападные — с уважением: "Ничего себе, какие украинцы крутые, могут самому Путину и России озвучивать такие жесткие позиции!" — говорит министр.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новое контрнаступление ВСУ с последующей доставкой от западных союзников танков Abrams. Он отметил, что сейчас от западных союзников в Украину приходят американские Bradley, а что-то еще находится в процессе.

Ранее сообщалось, что министр МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет защищать страны Балтии в случае вступления в НАТО. По его словам, сейчас западные партнеры не воспринимают Украину как бремя.