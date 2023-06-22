Набросится на другие страны: Дуда рассказал, кому еще грозит опасность от РФ (видео)

Польский лидер уверен, что Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность, а другие страны не должны подталкивать Киев на уступки Москве.

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Если Украина проиграет войну, то российские военные с большой вероятностью вторгнуться в другие страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Фактам ICTV, которое было опубликовано в четверг, 22 июня.

Он сравнил Россию с диким зверем, который нападает на людей. Он добавил, что в подобных случаях дикого зверя обычно выслеживают и застреливают, поскольку он стал опасным.

"Если РФ "съест" Украину, даже частично, она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны: Польшу, страны Балтии, на страны бывшей сферы влияния Советского Союза", — сказал Дуда.

Окончание войны в Украине: как это видит Польша

По мнению Анджея Дуды, абсолютным условием справедливого завершения войны будет только победа Украины.

"Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается", — сказал политик.

Польский президент также обратился к лидерам тех стран, которые так или иначе выступают за компромиссное разрешение конфликта между Украиной и Россией.

"Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст России кусок своей территории", — сказал Дуда.

Кроме того, как отметил польский президент, РФ должна будет платить Украине репарации до тех пор, пока страна не восстановится от войны.

Напомним, 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать РФ с нашей территории. Западные партнеры настроены на победу Украины, и никто не давит на Киев, чтобы усадить его за стол переговоров с Кремлем, уверен глава профильного министерства.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский дал оценку летнему контрнаступлению ВСУ. По словам политика, подрывом Каховской ГЭС россияне пытались замедлить продвижение Сил обороны, но это лишь разозлило людей.