В Украину вернули тела 51 погибшего солдата с временно оккупированной территории

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести, Олег Котенко сообщил, что репатриация тел погибших украинских бойцов продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Украина возвращает своих погибших героев в боях с российскими захватчиками с временно оккупированной территории. Как сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, 23 июня удалось вернуть родным тела 51 бойца ВСУ.

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитника", — написал Котенко.

Он уточнил, репатриация тел состоялась при поддержке Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Котенко добавил, что процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену тел, ведь мы понимаем каждую семью, которая ждет их возвращения и чествования. Процесс переговоров сложный, но уже есть ощутимые результаты. Продолжаем работать в этом направлении", — проинформировал Котенко.

В заключении чиновник оставил контактные телефоны горячей линии и уполномоченного, куда можно обратиться по вопросам пропавших без вести.

Напомним в начале июня возник инцидент с 11 украинскими военнопленными венгерского происхождения. 9 июня стало известно, что Русская православная церковь, не проинформировав украинскую сторону, передала Венгрии группу военнопленных.

Позже пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить, как военнопленные попали из РФ в Венгрию, и почему украинские дипломаты не могут с ними встретиться. Однако глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт непричастен к их вывозу из России.