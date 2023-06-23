Украинцам показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС сейчас (фото)
На спутниковых снимках, сделанных американской компанией, видно, что Каховское водохранилище перестало существовать, а Днепр остался в своем старом русле.
В сети появились новые снимки разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС. Фото, сделанные американской аэрокосмической компанией MAXAR, опубликовала пресс-служба "Укргидроэнерго" в пятницу, 23 июня.
На снимках видно остатки сооружения, которое еще в мае было Каховской ГЭС. Дамба как таковая перестала существовать.
Вокруг железобетонных конструкций со спутника видно темную воду.
Само Каховское водохранилище почти полностью исчезло. В старых руслах остались Днепр и некоторые протоки.
Какая сейчас ситуация на Каховском водохранилище рядом с ЗАЭС
По состоянию на пятницу, 23 июля, по информации "Укргидроэнерго" уровень воды возле гидропоста "Херсон" снизился еще на 8 сантиметров. Сейчас он составляет всего 0,37 метра.
В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением.
Напомним, 19 июня украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.
Во вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, вскоре после чего в сети появились первые спутниковые снимки с места происшествия.