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Военный Фокус Подрыв Каховской ГЭС

Украинцам показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС сейчас (фото)

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Фото: Maxar | Спутниковые снимки зафиксировали, как выглядит Каховская ГЭС сейчас

На спутниковых снимках, сделанных американской компанией, видно, что Каховское водохранилище перестало существовать, а Днепр остался в своем старом русле.

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В сети появились новые снимки разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС. Фото, сделанные американской аэрокосмической компанией MAXAR, опубликовала пресс-служба "Укргидроэнерго" в пятницу, 23 июня.

На снимках видно остатки сооружения, которое еще в мае было Каховской ГЭС. Дамба как таковая перестала существовать.

Вокруг железобетонных конструкций со спутника видно темную воду.

Само Каховское водохранилище почти полностью исчезло. В старых руслах остались Днепр и некоторые протоки.

Какая сейчас ситуация на Каховском водохранилище рядом с ЗАЭС

По состоянию на пятницу, 23 июля, по информации "Укргидроэнерго" уровень воды возле гидропоста "Херсон" снизился еще на 8 сантиметров. Сейчас он составляет всего 0,37 метра.

В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением.

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Каховское водохранилище почти полностью исчезло
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Каховское водохранилище почти полностью исчезло
Фото: MAXAR

Напомним, 19 июня украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.

Во вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, вскоре после чего в сети появились первые спутниковые снимки с места происшествия.