"Смутные времена наступают": у Зеленского отреагировали на конфликт Пригожина с Шойгу

Михаил Подоляк считает, что конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" и главой Минобороны РФ может угрожать правлению президента России Владимира Путина.

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Михаил Подоляк назвал конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Минобороны РФ началом смутных времен. Об этом советник главы Офиса президента Украины написал на своей странице в Твиттере в пятницу, 23 июня.

"Классическая русская поэзия… Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он?" — написал Подоляк.

Политик также добавил, комментируя события вокруг России, что исторический процесс всегда необратим.

Какие заявления о военно-политическом руководстве РФ сделал Пригожин

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнер" сделал ряд заявлений, которые касались военно-политического руководства России.

Сначала Пригожин заявил, что Украина никогда не обстреливала Донбасс. По словам Пригожина, украинская армия не "бомбила Донбасс 8 лет", был взаимный обмен ударами. Минобороны РФ и сам министр обороны Сергей Шойгу вводит в заблуждение президента Путина и все общество. Он также заявил, что Украина не готовила нападения на РФ вместе со всем НАТО. Украинская армия имела силы на линии ООС, но не готовила нападение.

После этого создатель группы наемников сделал заявление о том, что ВС РФ отступают на нескольких направлениях. Он признал, что у ВСУ есть успехи и на Бахмутском направлении. Основатель ЧВК рассказал, что украинскому командованию удается выдавливать с позиций российские войска, сохраняя жизни своих солдат и имеющуюся технику. Между тем военное руководство РФ использует противоположную тактику.

Несколько позже Пригожин снова "вышел в эфир" и рассказал, что написал заявление на Шойгу и Герасимова. Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что командование Минобороны РФ должно ответить за смерть десятков тысяч россиян. Он также утверждал что Сергей Шойгу устроил "геноцид по национальному признаку".

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по его наемникам. Пригожин считает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнер". Основатель группы наемников считает, что его бойцов "подло обманули" и хотят лишить возможности "защищать свои дома". А стоит за этим глава Минобороны РФ и его ведомство.

Напомним, 23 июня СМИ написали о том, что ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело. ФСБ обвиняет главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожин в призыве к военному мятежу. В Кремле заявили, что Владимир Путин осведомлен о ситуации.