"Не собираемся идти с повиной": Пригожин ответил на обвинения Путина в измене

Российские чиновники не давали наемникам оружие и приберегли его для себя, а теперь бьют по "мирняку", пытаясь защитить Москву, уверяет Евгений Пригожин.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" не придут с повинной по требованию российских спецслужб или чиновников, включая президента Владимира Путина. Об этом заявил основатель организации Евгений Пригожин, пресс-служба опубликовала запись его речи в Telegram.

Глава ЧВК "Вагнер" упрекнул Владимира Путина за обвинения в измене и заявил, что все наемники являются патриотами России, поскольку воюют за нее. По словам Евгения Пригожина, они не собираются каяться в мятеже, ведь якобы хотят остановить коррупцию, ложь и бюрократию, в которых погрязла страна.

"Никто не собирается по требования президента ФСБ или президента прийти с повинной", — высказался Евгений Пригожин. — "Когда мы воевали в Африке, нам говорили, что нам нужна Африка, а потом ее бросили, ведь разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной — мы шли и воевали, но выяснилось, что деньги, выделенные на боеприпасы и вооружение, также разворовываются".

Глава организации добавил, что российские чиновники приберегли большое количество оружия для себя, чтобы защищать Москву. Теперь они не экономят боеприпасы и пускают в ход весь свой арсенал против сил ЧВК "Вагнер", продвигающихся к столице, включая самолеты и вертолеты. Как уверяет Пригожин, российская армия бьет по колоннам с "мирняком", поскольку не могут наносить точные удары по мятежникам.

23 июня Евгений Пригожин заявил, что армия РФ нанесла ракетный удар по ЧВК "Вагнер". По его словам, такой приказ солдатам отдали в Министерстве обороны РФ. Той же ночью совет командиров наемников решил поднять восстание.

Утром 24 июня Владимир Путин приказал подавить военный мятеж на территории России. Он назвал действия ЧВК "Вагнер" предательством страны и народа.