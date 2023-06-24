Нет серьезных сил перекрыть проход в Москву: Путин приказал ликвидировать Пригожина, — СМИ

Российский диктатор ищет пути физического устранения главного мятежника, а наемникам ЧВК хочет пообещать амнистию.

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Президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера". Об этом сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на источник в Генштабе РФ.

По словам источника Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу ЧВК Евгения Пригожина, поскольку у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. Сейчас в РФ собирают все не занятые на фронте подразделения: чеченские формирования, Росгвардию, МВД и ФСБ.

"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", — говорит источник издания.

Напомним, что 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли место расположения "вагнеровцев". Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

"Вагнеровцы" уже захватили Ростов и Воронеж без боя и планируют дойти до Москвы.