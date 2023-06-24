Путин рискует потерять власть, следующие 24 часа станут решающими, — CNN

Президент России Владимир Путин встретился с угрозой своей власти, а его автократия разрушилась за день. "Наемный Франкенштейн", которого в России создали для "черной" работы, восстал против своих хозяев, считают западные СМИ.

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Президент России Владимир Путин рискует потерять власть. Следующие 24 часа имеют решающее значение. Об этом говорится в материале CNN.

"Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года управления ядерной державой. И потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, — главное преимущество его автократии — рушится за одну ночь. Сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство — направление оружия на своих сослуживцев — единственное, что может спасти московскую элиту от краха", — пишет издание.

СNN пишет, что, вероятно, Пригожин хотел, чтобы Путин сменил руководство Министерства обороны России. Но обращение Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу.

"Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор — между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения грязной работы, и который обернулся против своих хозяев. Украина, вероятно, будет праздновать катастрофическую несвоевременность этого мятежа. Он, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева", — говорится в сообщении.

Впрочем, журналисты считают, что мятеж в РФ, как показывает история, не закончится с теми результатами, которых они стремились достичь.

"Пригожин может не победить, а "столпы" Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу", — пишут журналисты.

Издание уверено, что с этого момента путинский режим никогда уже не вернется к своим прежним "высотам" по тотальному контролю, а впереди у РФ еще много потрясений и изменений.

Напомним, что российские СМИ пишут, что Путин приказал силовикам ликвидировать Пригожина, потому что в ВС РФ нет достаточного количества сил противостоять его походу на Москву.

Ранее сообщалось, что Пригожин заявил, что ВС РФ по приказу Минобороны обстреляли позиции "вагнеровцев". Совет командиров ЧВК принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.