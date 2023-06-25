Танки, артиллерия, РСЗО: Пригожин отправлял на Москву более 1000 единиц техники, — росСМИ

"Вагнеровцы" двигались в составе четырех колонн, одна из которых двигалась не на Москву, а на военный аэродром ВС РФ в Воронежской области.

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Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправлял колонны техники на Москву через Воронежскую область общим количеством более 1000 единиц техники. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Всего на российскую столицу двигалось несколько колонн техники. Первая была в Воронежской области сразу после полуночи 24 июня. Как заявляют авторы, в ней было около 350 единиц техники:

9 танков;

4 броневика "Тигры";

РСЗО БМ-21 "Град";

пушка;

десятки грузовиков и сотни единиц легкой автомобильной техники.

Именно эта колонна снесла заслон на трассе М-4 "Дон", который сделали из грузовиков и строительной техники.

Вторая колонна въехала в Воронежскую область около 5 утра. Она состояла из 375 единиц техники — это предварительный подсчет. Они двигались в направлении н.п. Бутурлиновка, где находится военный аэродром Минобороны РФ.

В 7 утра в регион въехала третья колонна, она была самой маленькой и насчитывала около 100 единиц техники: 3 танка, две зенитки, автобусы, грузовики и легковой транспорт. Они двигались по трассе М-4 "Дон" в сторону российской столицы.

И последняя колонна въехала на территорию Воронежской области в 9 утра, в ней насчитывалось 212 машин, утверждают в телеграм-канале.

Напомним, вечером 24 июня Евгений Пригожин заявил, что они передумали ехать на Москву после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Около 18:00 ЧВК "Вагнер" был уже в Московской области. Наемникам оставалось около 100 км до столицы РФ.