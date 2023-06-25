"Взяли" даже ядерный объект: СМИ раскрыли, кто из военных РФ поддержал Пригожина

По данным проекта Gulagu.net, мятеж ЧВК "Вагнер" на территории России готовился более 8 месяцев под контролем представителей высшего руководства.

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Группа наемников из ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина готовила мятеж на протяжении длительного времени. Согласно информации, не только представители ближайшего окружения Пригожина, включая наемников, были в курсе планов, но и ряд высокопоставленных российских военных, включая экс-руководителя путинской "СВО" генерала Сергея Суровикина. Перечень перешедших опубликовал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Вагнеровцам" удалось проникнуть на территорию Российской Федерации и достичь расстояния в 200 км от Москвы. Это было возможно благодаря тому, что некоторые подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности и Министерства обороны РФ, частично или полностью поддержали их сторону.

Осечкин отметил, что информация о подразделениях ФСВНГ, ФСБ и МО РФ, которые частично или полностью перешли на сторону Пригожина, была составлена на основе данных, полученных из источника в службе безопасности ЧВК "Вагнер", а также перехвата разговоров командиров разведывательных и штурмовых отрядов "Вагнера" с информацией о захвате военных объектов.

Согласно перечню, на сторону Пригожина перешли:

управление 22 обрспн ГРУ;

в/ч 11659: коменданская рота, отряд спецсвязи;

практически весь 108 отряд СпН Батайск.

"Переданы все машины "Тайфун" для блокировки мостов. В Чертково пункт Таможни и погранпереход (РО)", – уточнил Осечкин.

захвачены службы ПП Бугаевка погранслужбы ФСБ РФ в Воронежской области;

вся группа федеральной погранслужбы ФСБ РФ регионального ПУ по Воронежской области ЦФО.

В Воронежской области перешли на сторону Пригожина либо захвачены без вооруженного сопротивления:

в/ч 14254,

387ой объект "С" 12 ГУ МО (ядерка) в военном городке Воронеж-45;

в/ч 7437 спецмотполк Росгвардии

в/ч 3677 отдельный батальон

в/ч 63453, отдельная база танковой бригады г. Богучар

СпН 22 бригады 411 й отряд спецназначения, п.Степной, Ростовская область.

"Согласно информации от одного из ведущих военных экспертов Gulagu net, по военным критериям лица, не оказавшие вооруженного сопротивления на таких объектах, уже считаются перешедшими на сторону противника", – уточнил Осечкин.

Он также заявил, что по имеющимся данным, в РФ уже стартовала "охота на ведьм".

"WOC-7: "Уже возбуждено более 15 уголовных дел в отношении предателей. Спецсвязь и коды/шифры Южного военного округа МО РФ были захвачены "ЧВК Вагнер". Были захвачены таможенные посты ФСБ", – пишет правозащитник.

Осечкин подчеркнул, что операция ЧВК "Вагнер" на территории Российской Федерации готовилась более 8 месяцев. Он утверждает, что высокопоставленные военные чины России, включая первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимира Алексеева и бывшего руководителя "СВО" и командующего воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ Сергея Суровикина, были в курсе планов Пригожина и "способствовали" тому, чтобы "вагнеровцы" не сталкивались с особым сопротивлением.

Напомним, пресс-служба Пригожина проинформировала, что по состоянию на 25 июня руководитель "вагнеровцев" недоступен для связи.

Бойцы "Шторм Z" записали обращение к Пригожину, в котором назвали его "нелюдью" за прекращение мятежа. По словам заключенных, теперь они получают угрозы за поддержку неудачной попытки переворота.