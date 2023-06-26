"Лукашенко сыграет определенную роль": экс-глава ГУР уверен, что Пригожина ликвидируют в Беларуси

Главаря "вагнеровцев" могут устранить в Беларуси в ближайшее время, а сам Александр Лукашенко не контролирует даже собственных силовиков, считает Валерий Кондратюк.

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник ГУР Минобороны Валерий Кондратюк считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен был погибнуть еще после начала конфликта с МО РФ, но Путин не давал такого указания, потому что ему было выгодно, что тот все неудачи на фронте переводил на военное руководство РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По Пригожину, учитывая мстительность и репутацию Путина уничтожать своих врагов, а само слово Путина ничего не стоит, ведь он лжец, это приговор, который будет в ближайшее время приведен в исполнение", — заявил Валерий Кондратюк.

Он рассказал, как в 2008 году во время собрания спецслужб СНГ экс-руководитель ФСБ Александр Бортников слишком "переживал" за судьбу оппозиционного российского политика Бориса Березовского, который после Майдана скрывался в Украине.

"Тогда руководство нашей страны спросило у него, зачем он им нужен, ведь он уже маргинальный политик. Тогда непосредственно получили ответ от руководителя ФСБ Бортникова: "Ты представляешь себе, что каждое утро мне звонит Путин и спрашивает, когда он будет уничтожен?" — рассказал Кондратюк.

По его словам, Пригожина должны были бы ликвидировать еще в начале его конфликта с Минобороны РФ, но Путин не давал такого указания, потому что ему было выгодно, что Пригожин все неудачи на фронте "списывает" на министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, тем самым отвлекая внимание от Путина.

Что касается гарантий безопасности, которые неудавшемуся мятежнику Пригожину пообещал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, то Валерий Кондратюк считает, что Лукашенко не может ничего гарантировать, поскольку и сам не контролирует своих силовиков, которые являются воспитанниками ФСБ России.

"Лукашенко себе не может дать гарантий безопасности, не говоря уже о Пригожине. Но Лукашенко сыграет свою определенную роль для стабильности в самой Беларуси", — сказал Кондратюк.

По его мнению, в Беларуси тоже изменилась ситуация, и люди с оружием могут пойти и защищать в Беларуси свои интересы. Именно для этого Лукашенко и пытается иметь такую силу, как ЧВК Пригожина "Вагнер".

Напомним, что террорист Игорь Гиркин считает, что Пригожину пригрозили ликвидацией, поэтому он передумал идти на Москву. Он добавил, что во время "марша справедливости" наемники ЧВК "Вагнер" сбили 6 боевых вертолетов ВС РФ и за это должны понести наказание.

Также сообщалось, что основатель ЧВК Вагнер признался журналистам, что считает результат своего неудачного военного мятежа в России "нормальным", потому что удалось "всех взбодрить".