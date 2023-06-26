ЧВК "Вагнер" активно вербовала кадровых военных РФ перед мятежом Пригожина, – соцсети (фото)

Наемники вели большую агитработу с мая по июнь. Рекрутеры получали солидную премию от руководства за каждого солдата российской армии, утверждают источники.

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Представители ЧВК "Вагнер" вели активную вербовку кадровых российских военных перед началом мятежа в течении около двух месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на информированные источники.

Большая агитационная работа, как указывают собеседники, велась с мая по июнь. "Вагнеровцы" преуспевали в вербовке — случаи перехода военных в ЧВК кратно увеличились, отмечает издание.

Рекрутеры из ЧВК "Вагнер" получали солидную премию за каждого солдата российской армии, который согласился работать на компанию, рассказали источники.

Издание представило копии рапортов мобилизованных оккупантов, написанных от руки. Россияне просят руководство военной части перевести их в ряды наемников ЧВК "Вагнер".

Рапорты составили солдаты воинских частей №73966 и №95372

Первый рапорт составили семь военнослужащих из части 73966. А во втором шесть военных просят ходатайство главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о переводе из воинской части 95372.

"Просим вашего ходатайства о добровольном переводе нас с в/ч 95372 мобилизационного полка №1432 в ЧВК "Вагнер". Для выполнения боевых задач в интересах Российской Федерации", — говорится в обращении солдат.

Напомним, что 26 июня Пригожин первый раз прокомментировал попытку военного мятежа в России. В общении с журналистами глава ЧВК сказал, что результат был "нормальный", так как наемники "всех взбодрили".

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что попытка военного мятежа Пригожина — это не последний подобный инцидент в России.