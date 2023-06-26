"На каждом углу ждала смерть": бойцы ССО рассказали, как жестко выбивали ВС РФ из окопов

Украинские спецназовцы застали оккупантов врасплох, провели близкий бой и захватили вражеские позиции.

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Бойцы 73-го морского центра специального назначения на Южном направлении атаковали позиции россиян на одном из участков фронта. Видео боя с оккупантами у них на позициях облетело сети, поскольку с начала полномасштабного российского вторжения таких роликов фактически не было снято. Автор кадров, боец с позывным "Дикий" рассказал, как все происходило, и чем закончилась эта операция.

По словам "Дикого", их подразделение получило задание штурмовать позиции российских оккупантов, чтобы после них уже зашла пехота и там закрепилась. Деревьев там фактически не было и спрятаться негде было, поэтому бойцы в буквальном смысле ползли к вражеским позициям с вооружением. Далее прошли по тропинке и оказались прямо в окопах россиян.

"Мы ползли, максимально к земле, чтобы быть незаметными. Осознавали все риски и знали приблизительное количество оккупантов. Наша группа действовала уверенно, никто не паниковал. Все было слаженно и четко. У нас были постоянные тренировки. Перед позициями врага мы остановились, обсудили наши действия. Я шел вторым. Первый бросал гранаты, я его прикрывал. Забросили около 4-х гранат. Россияне не раздуплились еще. Мы зашли в окоп, шли осторожно, простреливая каждый угол", — рассказывает "Дикий".

По его словам, в том бою лично он ликвидировал 4-х оккупантов. Боец говорит, что все решалось в доли секунды.

"Так будет с каждым", — сказал Дикий, обращаясь к россиянам.

Во время операции в группе ранения получил один боец — он был 300-й легкий. Его быстро эвакуировали. По "Дикому" и его собрату оккупанты бросили гранату. Украинские защитники успели укрыться от обломков. Далее сдетонировал БК оккупантов и "Дикий" оказался в небольшом квадрате один.

По правилу военной тактики, которой пользуются спецназовцы, одному продолжать штурм нежелательно, поэтому "Дикий" решил подождать кого-то из собратьев, но увидел, что на него идет оккупант, поэтому он его ликвидировал.

Далее бойцы ССО проводили зачистку окопов. Во время боя ни одного из оккупантов не удалось взять в плен.

Во время боя "Дикий" получил контузию, правда, определенным образом его спасли наушники. Боец признается, что раньше он не участвовал в боях на таком расстоянии, но уверяет, что не растерялся, поскольку их подразделение постоянно проводит тренировки.

"Постоянные тренировки. В голове одна ненависть, желание убивать всех, кто пришел на нашу землю. У меня не было эмоций и не было паники, все было на полном спокойствии. Силы у меня всегда были и будут, чтобы дальше вести борьбу с оккупантами. Я долго после этого анализировал бой и провел работу над ошибками. Я понимаю, на какие риски шел. На каждом углу меня ждала смерть. Все мы рано или поздно умрем. Задача — принести больше пользы своей стране и убить больше оккупантов", — говорит "Дикий".

Еще живым оккупантам боец советует сидеть дома, чтобы не стать удобрением для украинской земли.

Внимание, видео боя содержит жестокие сцены!

Напомним, что бывший спецназовец армии США Дэвид Брамлетт, который в течение 10 месяцев командовал отрядом украинского Иностранного легиона в Украине высоко оценил Силы обороны Украины за их эффективность. По его словам, российская армия, наоборот, показала в Украине свою несостоятельность, а ее силы на Западе слишком переоценивали.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем российские оккупанты вырыли братские могилы и хоронят там ликвидированных ВСУ оккупантов. Тела российских захватчиков свозят на место грузовиками.