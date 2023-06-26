Готовятся к освобождению Крыма: партизаны оставляют оккупантам интересные "подарки", – Атеш

В подполье заявляют, что Силы обороны Украины уже активно наступают. Они призвали всех вступать в ряды партизанского движения и приближать деоккупацию полуострова.

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Неизбежно наступит время, когда временно оккупированный Крым вернется под контроль Украины. Группировка партизан "Атеш" уже готовится встречать украинских военных во вражеском тылу. Об этом активисты заявили в своем Telegram-канале.

С целью подготовки к возвращению Крыма под контроль Украины, военное партизанское движение "Атеш" активизировало свою работу на фортификационных сооружениях в регионе.

Как рассказали в "Атеше", агенты движения приступили к активной фазе "подготовительных работ". В ее пределах они:

режут колючую проволку на вражеских объектах,

оставляют "подарки" оккупантам в траншеях,

передают в специальные органы информацию о слабых местах в обороне противника.

"Подготовлено уже более 100 "приветов" от "Атеш". Оккупанты оценят нашу подготовку", – сообщили партизаны.

Военное партизанское движение акцентировало внимание на том, что Силы обороны Украины уже наступают. Они призывают всех, кто жаждет освобождения от оккупации, быть готовыми встретить украинских военных прямо во вражеском тылу.

"Привет" от партизанов "Атеш"

В "Атеш" призвали всех, кто хочет быть причастным к освобождению Крыма, вступать в ряды партизанского движения.

Напомним, 12 июня журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на Тарханкутском полуострове в Крыму была повреждена радиолокационная станция, важная для российских оккупантов. Частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

В этот же день в пресс-службе ГУР МО Украины заявили, что во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне начали готовить очередную провокацию. Также началась подготовка к эвакуации представителей "власти" и местных жителей.