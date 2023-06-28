ВСУ имеют инициативу под Бахмутом и контрнаступают на 4 участках, — ISW (карта)

За прошедшие сутки россияне наступали в районе Кременной, Бахмута, Донецка, на Запорожском и Херсонском направлениях, а также пытались продвинуться к недавно освобожденному Ровнополю.

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Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и продвинулись на всех активных участках фронта от Донецкой до Запорожской областей. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 июня.

По сообщению Минобороны РФ украинская армия продолжала ограниченные наземные атаки вблизи и к югу от Кременной и на северном и южном флангах Бахмута. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины провели успешные наступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, а после освобождения Ровнополя в Донецкой области продолжили продвижение на юг на этом участке фронта.

Также 27 июня ВСУ и ВС РФ вели бои на северо-запад от Сватово и на юг от Кременной.

Донецкая область

Силы обороны воспользовались мятежом Пригожина в РФ и активизировали контрнаступательные операции в районе Бахмута. Украинская сторона заявила, что ситуация в Бахмуте сложная, поскольку ВС РФ занимают большие укрепления в городе, а украинские войска будут продвигаться медленнее, но ВСУ имеют боевую инициативу на флангах в районе Бахмута и продолжают наступательные действия в районах Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и Северного (20 км к юго-западу от Бахмута). Известный российский милблогер заявил, что ситуация для ВС РФ к северу от Соледара "тяжелая", и что украинские силы контратакуют в направлении Яковлевки (14 км к северо-востоку от Бахмута).

ВС РФ тем временем сократили украинские тактические успехи вблизи Берховки (6 км к северу от Бахмута), а росСМИ утверждают, что российские войска в Марьинке постепенно продвигаются, а российская пехота время от времени наносит артиллерийские удары по украинским позициям на расстоянии 15-20 метров от их позиций.

Сообщается, что украинские силы незначительно продвинулись в районы, которые российские прокси-силы оккупировали с 2014 года.

Южная ось

27 июня Силы обороны продолжили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и провели успешные контрнаступательные действия на направлении Новодаровка-Приютное (Великая Новоселка). Российский милблогер выразил обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к дальнейшему наступлению на южнодонецком направлении. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на Ровнопольском направлении, а спикер российской Восточной группировки войск Олег Чехов заявил, что ВС РФ уничтожили украинское подразделение вблизи Сторожевого (3 км к югу от Великой Новоселки).

На западном Запорожье украинские войска провели успешные контрнаступательные действия на направлении Новоданиловка-Роботино (Орехов). Тем временем в МО РФ заявили, что ВС РФ остановили украинскую ДРГ вблизи Роботино (12 км к югу от Орехова), а оккупационные власти сообщили, что ВСУ возобновили атаки вблизи Роботино, чтобы восстановить контроль над ранее освобожденными украинскими позициями к северу от населенного пункта, который российские войска отбили 26 июня.

Российские милблогеры выразили обеспокоенность попытками украинцев продвинуться на юг от Херсона. Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские войска пытаются расширить свой "плацдарм" возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинские партизаны обстреляли российский тыл в оккупированном Крыму. Центр Украинского Сопротивления сообщал, что 27 июня украинские партизаны повредили железнодорожные пути в Кировском районе оккупированного Крыма. Российские оккупационные чиновники сообщили о повреждениях железной дороги, но не уточнили, кто их вызвал.

Напомним, что вблизи временно оккупированного Мелитополя в Запорожье наблюдается суматоха среди российских захватчиков. Россиян снимают с позиций и отправляют на передовую.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины выбили россиян в районе канала Северский Донец — Донбасс на Бахмутском направлении и продвигаются на Бахмутском, Таврическом и Херсонском направлениях.