Китай моделирует сценарий "тотальной войны" с США, — СМИ

По оценкам обозревателей, риск военного конфликта между сверхдержавами достиг самого высокого уровня за последние десятилетия. В оборонных планах КНР не называет врага, но в списке техники на уничтожение есть эсминцы класса "Арли Берк" американских ВМС.

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Китайские военные начали моделировать сценарии "тотальной войны" из-за риска конфликта с Соединенными Штатами. Об этом пишет 28 июня китайская газета South China Morning Post со ссылкой на ученых, участвующих в проекте.

Данные планы решили разработать при тестировании и оценке характеристик нового оружия. Источники издания уверены, что риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия.

"Тотальная война означает, что все доступные ресурсы и усилия нации мобилизованы для победы. В нем участвуют не только военные, но и гражданское население и экономика, как это было во время Первой и Второй мировых войн", — рассказали ученые.

Оценка в основном касается боевых возможностей НОАК в региональном конфликте, например, вторжении двух или более групп иностранных авианосцев в Тайване или в Южно-Китайском море.

Возможный противник Пекина прямо не называется, речь идет о "синем альянсе". Но в списке военной техники возможного противника КНР есть эсминцы класса "Арли Берк" ВМС США.

Китайские военные исследователи предлагали перенести войну в США в случае ее неизбежности. Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками преодолеют американские системы ПВО, уверены эксперты.

Напомним, что агентство Reuters 27 июня писало о сомнении экспортеров из Китая в будущем сотрудничестве с Россией после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Представитель представитель Минобороны Тайваня Линь Вэньхуан 27 июня заявил о готовности армии уничтожать самолеты и корабли НОАК, если они зайдут в 12-мильную зону.