Потеряли 3 роты воинов и 10 единиц техники: ВСУ покошмарили оккупантов на одном из направлений

Оккупанты потеряли 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", САУ 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", автомобильную технику и 5 складов БК.

Related video

На Таврическом направлении российские оккупанты забыли о спокойствии. Им постоянно "прилетает" от артиллеристов и ракетчиков Сил обороны, а украинская пехота дерзко выбивает их с позиций. О ситуации на этом участке фронта за минувшие сутки рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его информации, за последние 24 часа подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины выполнили 1222 огневых задачи, а потери врага убитыми и ранеными составили почти 3 роты бойцов. Также украинские защитники "отминусовали" у оккупантов два десятка техники.

"Продвижение наших сил продолжается. Есть частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт. Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника", — говорится в сообщении.

Александр Тарнавский добавил, что в результате работы украинских защитников у оккупантов на Таврическом направлении стало на 5 складов БК меньше.

Напомним, что бойцы 47-й ОМБр "Магура" ВСУ штурмовали вражеские позиции и выбили оттуда оккупантов. Защитники вынуждены оставаться во вражеских окопах, буквально усеянных телами россиян.

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют инициативу под Бахмутом и контрнаступают на 4 участках. Силы обороны воспользовались мятежом Пригожина в РФ и активизировали контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и в районе Орехова в Запорожье.